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В Болгарии националисты требовали свернуть помощь Украине и дрались с полицией

22 сентября 2023 13:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Болгарии националисты требовали свернуть помощь Украине и дрались с полицией
Протесты националистов в Болгарии. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Болгарии протестующие против политики прозападного правительства сторонники пророссийской ультранационалистической партии "Возраждане" ("Возрождение") требовали прекратить помощь Украине. Акция завершилась драками с полицией.

Об этом сообщает Reuters.

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Сотни протестующих, выступающих против поддержки Болграеи Украины в ее войне с Россией, собрались перед зданием парламента. Они размахивали национальными флагами Болгарии и России, дули в свистки и требовали досрочных выборов в стране. Отметим, что за последние два года в Болгарии состоялось пять избирательных кампаний.

Многие протестующие кричали "Отставка!". Полицейские в полной экипировке защищали правительственные здания, включая Министерство обороны, в которое некоторые протестующие бросали яйца.

"Болгары не хотят участвовать в войне между Россией и Украиной, мы хотим быть нейтральной страной", — сказала 60-летняя Нели Тюлекова, бизнес-леди.

Она сказала, что болгары выступают против отправки оружия в Украину, поскольку это, по ее мнению, разжигает войну.

Протестующие завершили шествие перед памятником советской армии, где подралась с полицией.

Протесты националистов в Болгарии. Фото: Reuters
Протесты националистов в Болгарии. Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что 6 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию. В ходе встречи с премьер-министром страны Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в области энергетики.

Напомним, в Болгарии уже начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако когда именно будет помощь, еще неизвестно.

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