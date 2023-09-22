В Болгарии националисты требовали свернуть помощь Украине и дрались с полицией
В Болгарии протестующие против политики прозападного правительства сторонники пророссийской ультранационалистической партии "Возраждане" ("Возрождение") требовали прекратить помощь Украине. Акция завершилась драками с полицией.
Об этом сообщает Reuters.
В Болгарии протестуют пророссийские националисты
Сотни протестующих, выступающих против поддержки Болграеи Украины в ее войне с Россией, собрались перед зданием парламента. Они размахивали национальными флагами Болгарии и России, дули в свистки и требовали досрочных выборов в стране. Отметим, что за последние два года в Болгарии состоялось пять избирательных кампаний.
Многие протестующие кричали "Отставка!". Полицейские в полной экипировке защищали правительственные здания, включая Министерство обороны, в которое некоторые протестующие бросали яйца.
"Болгары не хотят участвовать в войне между Россией и Украиной, мы хотим быть нейтральной страной", — сказала 60-летняя Нели Тюлекова, бизнес-леди.
Она сказала, что болгары выступают против отправки оружия в Украину, поскольку это, по ее мнению, разжигает войну.
Протестующие завершили шествие перед памятником советской армии, где подралась с полицией.
Ранее сообщалось, что 6 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию. В ходе встречи с премьер-министром страны Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в области энергетики.
Напомним, в Болгарии уже начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако когда именно будет помощь, еще неизвестно.