Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Болгарії націоналісти вимагали згорнути допомогу Україні і билися з поліцією arrow

В Болгарії націоналісти вимагали згорнути допомогу Україні і билися з поліцією

22 вересня 2023 13:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Болгарії націоналісти вимагали згорнути допомогу Україні і билися з поліцією
Протести націоналістів у Болгарії. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Болгарії прихильники проросійської ультранаціоналістичної партії "Возраждане" ("Відродження"), які протестували проти політики прозахідного уряду, вимагали припинити допомогу Україні. Акція завершилася бійками з поліцією.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

В Болгарії протестують проросійські націоналісти 

Сотні протестувальників, які виступають проти підтримки Болграєію України в її війні з Росією, зібралися перед будівлею парламенту. Вони розмахували національними прапорами Болгарії та Росії, дули в свистки та вимагали дострокових виборів у країні. Зазначимо, що за останні два роки у Болгарії відбулося п'ять виборчих кампаній.

Багато протестувальників кричали "Відставка". Поліцейські у повній екіпіровці захищали урядові будівлі, включно з Міністерством оборони, в яке деякі протестувальники кидали яйцями.

Минулого тижня Болгарія зняла заборону на українське зерно. Також ця країна надсилала Україні зброю.

"Болгари не хочуть брати участь у війні між Росією та Україною, ми хочемо бути нейтральною країною", — сказала 60-річна Нелі Тюлекова, бізнес-леді.

Вона сказала, що болгари виступають проти надсилання зброї в Україну, оскільки це, на її думку, розпалює війну.

Протестувальники завершили ходу перед пам'ятником радянській армії, де побилася з поліцією.

Протести націоналістів у Болгарії. Фото: Reuters
Протести націоналістів у Болгарії. Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що 6 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики. 

Нагадуємо, у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз