В Болгарії націоналісти вимагали згорнути допомогу Україні і билися з поліцією

Протести націоналістів у Болгарії. Фото: Reuters

У Болгарії прихильники проросійської ультранаціоналістичної партії "Возраждане" ("Відродження"), які протестували проти політики прозахідного уряду, вимагали припинити допомогу Україні. Акція завершилася бійками з поліцією.

Про це повідомляє Reuters.

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Сотні протестувальників, які виступають проти підтримки Болграєію України в її війні з Росією, зібралися перед будівлею парламенту. Вони розмахували національними прапорами Болгарії та Росії, дули в свистки та вимагали дострокових виборів у країні. Зазначимо, що за останні два роки у Болгарії відбулося п'ять виборчих кампаній.

Багато протестувальників кричали "Відставка". Поліцейські у повній екіпіровці захищали урядові будівлі, включно з Міністерством оборони, в яке деякі протестувальники кидали яйцями.

Минулого тижня Болгарія зняла заборону на українське зерно. Також ця країна надсилала Україні зброю.

"Болгари не хочуть брати участь у війні між Росією та Україною, ми хочемо бути нейтральною країною", — сказала 60-річна Нелі Тюлекова, бізнес-леді.

Вона сказала, що болгари виступають проти надсилання зброї в Україну, оскільки це, на її думку, розпалює війну.

Протестувальники завершили ходу перед пам'ятником радянській армії, де побилася з поліцією.

Протести націоналістів у Болгарії. Фото: Reuters

Протести націоналістів у Болгарії. Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що 6 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.

Нагадуємо, у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо.