В Болгарії націоналісти вимагали згорнути допомогу Україні і билися з поліцією
У Болгарії прихильники проросійської ультранаціоналістичної партії "Возраждане" ("Відродження"), які протестували проти політики прозахідного уряду, вимагали припинити допомогу Україні. Акція завершилася бійками з поліцією.
Про це повідомляє Reuters.
В Болгарії протестують проросійські націоналісти
Сотні протестувальників, які виступають проти підтримки Болграєію України в її війні з Росією, зібралися перед будівлею парламенту. Вони розмахували національними прапорами Болгарії та Росії, дули в свистки та вимагали дострокових виборів у країні. Зазначимо, що за останні два роки у Болгарії відбулося п'ять виборчих кампаній.
Багато протестувальників кричали "Відставка". Поліцейські у повній екіпіровці захищали урядові будівлі, включно з Міністерством оборони, в яке деякі протестувальники кидали яйцями.
Минулого тижня Болгарія зняла заборону на українське зерно. Також ця країна надсилала Україні зброю.
"Болгари не хочуть брати участь у війні між Росією та Україною, ми хочемо бути нейтральною країною", — сказала 60-річна Нелі Тюлекова, бізнес-леді.
Вона сказала, що болгари виступають проти надсилання зброї в Україну, оскільки це, на її думку, розпалює війну.
Протестувальники завершили ходу перед пам'ятником радянській армії, де побилася з поліцією.
Раніше ми повідомляли, що 6 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.
Нагадуємо, у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо.