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В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо погибших

6 апреля 2023 01:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
По словам местных чиновников, во время нападения погибли четверо детей
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На юге Бразилии у Блюмена мужчина с топором напал на детский сад. В результате нападения мужчины четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет погибли. Еще четверо детей получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

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По данным правоохранителей, мужчин перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку. В защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся, а впоследствии он сам сдался полиции.

Местная полиция задержала 25-летнего нападающего.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва выразил свои соболезнования семьям.

"Нет большей боли, чем боль семьи, которая теряет своих детей или внуков, тем более в акте насилия против невинных и беззащитных детей ", — написал Лула в Twitter.

Напомним, почти 50 государств осудили РФ за незаконную депортацию украинских детей. Выяснилось, что российские власти задержали и принудительно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов.

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