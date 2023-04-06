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В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо загиблих

6 квітня 2023 01:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За словами місцевих чиновників, під час нападу загинуло четверо дітей
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На півдні Бразилії в Блюмена учоловік з сокирою напав на дитячий садок. В результаті нападу чоловіка четверо дітей, віком від 5 до 7 років, загинули. Ще четверо дітей отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

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Місцева поліція затримала 25-річного нападника. За даними правоохоронців, чоловів перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник втік, а згодом він сам здався поліції.

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив свої співчуття родинам.

"Немає більшого болю, ніж біль сім’ї, яка втрачає своїх дітей чи онуків, тим більше в акті насильства проти невинних і беззахисних дітей", — написав Лула у Twitter.

Нагадаємо, майже 50 держав засудили рф за незаконну депортацію українських дітей. З'ясувалося, що російська влада затримала та примусово депортувала понад 19 500 українських дітей з їхніх домівок.

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