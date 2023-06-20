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В Эстонии разрешили однополые браки

20 июня 2023 15:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Эстонии разрешили однополые браки
Парад по легализации однополых браков. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 20 июня, эстонское правительство приняло закон о легализации однополых браков. Эстония стала первой центральноевропейской страной, которая это сделала.

Об этом сообщает Reuters.

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Легализация однополых браков

В большинстве стран Западной Европы однополые браки законны, однако не в странах Центральной Европы, которые когда-то были под коммунистическим режимом, а сейчас являются членами НАТО.

"Мое послание (Центральной Европе, — Ред.) состоит в том, что это тяжелая борьба, но брак и любовь — это то, что вы должны продвигать. Мы очень развились за эти 30 лет, как освободились от (Советской, — Ред.) оккупации. Мы равны среди одноценных стран", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас после голосования.

Законопроект получил 55 голосов в 101-местном парламенте от коалиции либеральных и социал-демократических партий.

Опросы по легализации однополых браков

Согласно опросу Центра прав человека, в 2023 году в преимущественно светской стране Балтии с населением 1,3 миллиона человек 53% жителей поддержали однополые браки.

Однако 38% эстонцев все еще считают гомосексуализм неприемлемым. Против однополых браков выступает этническое российское меньшинство, составляющее четверть населения страны, и поддерживает лишь 40% из них.

Напомним, ранее мы писали, что активисты молодежной общественной организации "Правая молодежь" устроили гомофобную акцию во Львове. В одном из ТРЦ они призвали бойкотировать поддержавшую ЛГБТ сеть Comfy.

Добавим, что о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу заявил украинский дизайнер Константин Омеля. Об этом он сообщил во время презентации нового дропа "Победа — любовь!", направленного на поддержку ЛГБТК+ коммьюнити в Украине.

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