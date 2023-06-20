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В Естонії дозволили одностатеві шлюби

20 червня 2023 15:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Естонії дозволили одностатеві шлюби
Парад щодо легалізації одностатевих шлюбів. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 20 червня, естонський уряд ухвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Естонія стала першою центральноєвропейською країною, яка це зробила.

Про це повідомляє Reuters.

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Легалізація одностатевих шлюбів

У більшості країн Західної Європи одностатеві шлюби є законними, однак не в країнах Центральної Європи, які колись були під комуністичним режимом, а зараз є членами НАТО.

"Моє послання (Центральній Європі, — Ред.) полягає в тому, що це важка боротьба, але шлюб і любов — це те, що ви повинні просувати. Ми дуже розвинулися за ці 30 років, відколи звільнилися від (Радянської, — Ред.) окупації. Ми рівні серед одноцінних країн", — сказала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас після голосування.

Законопроект отримав 55 голосів у 101-місному парламенті від коаліції ліберальних і соціал-демократичних партій.

Опитування щодо легалізації одностатевих шлюбів

Згідно з опитуванням Центру прав людини, у 2023 році в переважно світській країні Балтії з населенням 1,3 мільйона 53% жителів підтримали одностатеві шлюби.

Проте 38% естонців все ще вважають гомосексуалізм неприйнятним. Проти одностатевих шлюбів виступає етнічна російська меншина, яка становить чверть населення країни і підтримує лише 40% з них.

Нагадаємо, раніше ми писали, що активісти молодіжної громадської організації "Права молодь" влаштували гомофобну акцію у Львові. В одному з ТРЦ вони закликали бойкотувати мережу Comfy, яка підтримала ЛГБТ

Додамо, що про свою належність до ЛГБТ-спільноти заявив український дизайнер Костянтин Омеля. Про це він повідомив під час презентації нового дропу "Переможе — любов!", який спрямований на підтримку ЛГБТК+ ком'юніті в Україні. 

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