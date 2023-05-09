В Эстонии на границе с РФ появился плакат с Путиным и обвинениями

Нарвский замок с плакатом. Фото: коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 9 мая, на границе Эстонии с РФ появился плакат с изображением Владимира Путина и обвинениями. Так, в Нарвском замке была установлена инсталляция в виде плаката с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью "военный преступник".

Об этом пишет ERR.

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Нарвский музей и организация Propastop провели акцию, разместив плакат на стене, видимой со стороны Ивангородской крепости, на котором указано, что текущая полномасштабная война была развязана Путиным. Организаторы отмечают, что данная акция не является провокацией, а скорее напоминанием о том, что конфликт происходит неподалеку от нас. Плакат расположен на той же стене, где развевается эстонский флаг.

Впрочем, руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова сказала, что напоминать об этом "в такой печальный и знаковый День победы над фашизмом" было крайне тяжело. Но организаторы акции поставили своей целью развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ.

Позднее на мосту прошла встреча эстонских и российских пограничников. Встреча состоялась по инициативе российской стороны. Однако на встрече было озвучено требование снять плакат, на что эстонские власти ответили отказом.

Напомним, что 24 апреля, главнокомандующий военными Эстонии Мартин Герем заявил, что не видит конца войны в Украине. Страны должны постоянно быть готовы к постоянной угрозе у границ.