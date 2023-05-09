В Естонії на кордоні з РФ з'явився плакат із Путіним та звинуваченнями

Нарвський замок з плакат. Фото: колаж Новини.LIVE

У вівторок, 9 травня, на кордоні Естонії з РФ з'явився плакат із зображенням Володимира Путіна та звинуваченнями. Так, у Нарвському замку було встановлено інсталяцію у вигляді плаката із зображенням президента РФ Володимира Путіна та написом "військовий злочинець".

Про це пише ERR.

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Нарвський музей та організація Propastop провели акцію, розмістивши плакат на стіні, який краще видно з боку Івангородської фортеці, де зазначено, що поточна повномасштабна війна була розв'язана Путіним. Організатори зазначають, що ця акція не є провокацією, а скоріше нагадуванням про те, що конфлікт відбувається неподалік нас. Плакат розташований на тій же стіні, де майорить естонський прапор.

Втім, керівник Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова сказала, що нагадувати про це "в такий сумний та знаковий День перемоги над фашизмом" було дуже важко. Але організатори акції поставили за мету розвінчання пропаганди та хибної інформації, що розповсюджується в російських ЗМІ.

Пізніше на мосту відбулася зустріч естонських та російських прикордонників. Зустріч відбулася з ініціативи російської сторони. Однак на зустрічі була озвучена вимога зняти плакат, на що естонська влада відповіла відмовою.

Нагадаємо, що 24 квітня головнокомандувач військовими Естонії Мартін Герем заявив, що не бачить кінця війни в Україні. Країни повинні бути готові до постійної загрози біля кордонів.