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В Эстонии создали гигантскую скульптуру Зеленского в виде статуи Свободы

1 февраля 2023 22:58
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В стиле Статуи Свободы – в Эстонии создали огромную скульптуру Владимиру Зеленскому
Скульптура Зеленского в виде статуи свободы в Эстонии
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В Эстонии община города Тирва создала памятник украинскому президенту Владимиру Зеленскому из песка, который будет стоять до победы Украины. Посмотреть на инсталляцию приехала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Соответственными фото Кая Каллас поделилась в своем Instagram.

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В Эстонии в городе Тирва создали огромную скульптуру президента Украины Владимира Зеленского, держащего украинский герб. Она исполнена в стиле американской статуи Свободы. Гигантская памятка создана из песка, ее намерены сохранить до победы нашей страны в войне с рф.

Каллас также рассказала о поддержке и помощи эстонцев для Украины. Каждый помогает по-разному: плетет защитные сетки, создает окопные свечи.

"Поддержка эстонцами Украины непоколебима — признаки этого видны повсюду в Эстонии, люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. Местные жители в Тирве создали Парк Свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они намерены сохранить его до тех пор, пока Украина не победит в войне", — написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaja Kallas (@kajakallas)

Напомним, недавно Эстонская Республика передала Вооруженным силам Украины все свои 155-миллиметровые гаубицы. Кроме того, Украина получит артиллерийские снаряды и гранатометы с боеприпасами.

Эстония также хочет начать процесс передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу заявил в начале января, что "нанесший вред [Украине] должен заплатить за это".

Рейнсал признал, что в Европейском Союзе до сих пор нет консенсуса по вопросу передачи российских активов на восстановление разрушенной войной украинской инфраструктуры. Поэтому Эстония хочет стать примером для всех своих европейских коллег.

Правительство Эстонской Республики уже приказало двум министерствам — иностранным делам и юстиции — разработать предложение о правовых основаниях для такого политического шага.

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