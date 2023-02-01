У стилі Статуї Свободи — в Естонії створили величезну скульптуру Володимиру Зеленському

Скульптура Зеленського у вигляді статуї Свободи в Естонії

В Естонії громада міста Тирва створила пам'ятник українському президентові Володимиру Зеленському з піску, який стоятиме до перемоги України. Подивитися на інсталяцію приїхала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Відповідними фото Кая Каллас поділилась у своєму Instagram.

Статуя Зеленському в Естонії

В Естонії у місті Тирва створили величезну скульптуру президента України Володимира Зеленського, котрий тримає український герб. Вона виконана в стилі американської статуї Свободи. Гігантська пам'ятка створена з піску, її мають намір зберегти до перемоги нашої країни у війні з рф.

Каллас також розповіла про підтримку та допомогу естонців для України. Кожен допомагає по-різному: плете захисні сітки, створює окопні свічки.

"Підтримка естонцями України непохитна — ознаки цього видно всюди в Естонії, люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають іншим способом. Місцеві жителі в Тирві створили Парк Свободи, присвячений Україні, з монументальною піщаною скульптурою президента Зеленського. Вони мають намір зберегти його до тих пір, доки Україна не переможе у війні", — написала вона.

Нагадаємо, нещодавно Естонська Республіка передала Збройним силам України усі свої 155-міліметрові гаубиці. Крім того, Україна отримає артилерійські снаряди та гранатомети з боєприпасами.

Додамо, що Естонія також хоче розпочати процес передачі заморожених російських активів на потреби України.

Міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу заявив на початку січня, що "той, хто завдав шкоди [Україні], повинен заплатити за це".

Рейнсалу визнав, що у Європейському Союзі досі немає консенсусу щодо питання передачі російських активів на відновлення зруйнованої війною української інфраструктури. Тому Естонія хоче стати прикладом у цій ситуації для усіх своїх європейських колег.

Уряд Естонської Республіки уже наказав двом міністерствам — закордонних справ та юстиції — розробити пропозицію щодо правових підстав для такого політичного кроку.