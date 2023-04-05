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В Эстонии заблокировали сайты, через которые транслировали запрещенные российские телеканалы

5 апреля 2023 18:09
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Запретили российские сайты в Эстонии
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

В Эстонии заблокировали доступ к сайтам, которые позволяли смотреть телеканалы российской пропаганды. По данным департамента, в Эстонии ограничили доступ к более чем 200 информационным источникам.

Об этом информирует TTJA.

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"Опрос общественного мнения, проведенный по заказу Госканцелярии, свидетельствует, что упоминание российских каналов как важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие — с 40% до 18%. На основании этих цифр можно сказать, что работа с защитой эстонского информационного пространства была эффективной", — заявила генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

В Эстонии для защиты ограничили доступ к 195 вебсайтам и 51 телеканалу. Жители Эстонии могут смотреть контент на русском языке примерно на десяти других телеканалах.

Напомним, что украинцы могут получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение. Максимально можно оформить до 33 тыс. гривен при определенных условиях.

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