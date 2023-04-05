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В Естонії заблокували сайти, через які транслювали заборонені російські телеканали

5 квітня 2023 18:09
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Заборонили російські сайти в Естонії
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

В Естонії заблокували доступ до сайтів, які давали змогу дивитися телеканали російської пропаганди. За даними департаменту, в Естонії обмежили доступ до більш ніж 200 інформаційних джерел.

Про це інформує TTJA.

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Заблоковані російські сайти в Естонії

"Опитування громадської думки, проведене на замовлення Держканцелярії, свідчить, що згадка російських каналів як важливого джерела інформації за рік знизилася з 33% до 11%, а довіра — з 40% до 18%. На підставі цих цифр можна сказати, що робота із захисту естонського інформаційного простору була ефективною", — заявила генеральна директорка TTJA Крісті Тальвінг.

В Естонії задля захисту обмежили доступ до 195 вебсайтів та 51 телеканалу. Мешканці Естонії можуть дивитися контент російською мовою на приблизно десяти інших телеканалах. 

Нагадаємо, що українці можуть отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування. Максимально можна оформити до 33 тис. гривень за певних умов.

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