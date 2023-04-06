В Эстонии запретили гастроли русского театра

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Эстония решила ввести запрет на въезд для руководителей театра"Нитья". На этой неделе театр из Екатеринбурга собирался начать гастроли в Эстонии.

Об этом пишет издание ERR.

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Теперь в течение следующих трех лет запрещено въезжать в Эстонию художественному руководителю театра Дмитрию Исаеву и директору театра Дамиру Садрееву.

"Если речь идет о художественном коллективе из России, который, насколько нам известно, выступал, например, в Крыму в 2019 году и сейчас постоянно гастролирует по россии, то однозначно возникнут сомнения, уместна ли такая труппа на эстонской сцене. Поэтому Министерство культуры во вторник связалось с Министерством внутренних дел, чтобы запросить оценку, создает ли театр угрозу общественному порядку Эстонии", — объяснил глава отдела коммуникаций Министерства культуры Меэлис Компус.

У театра нет стационарной площадки, ведь он постоянно гастролирует как по Европе, так и по россии. У актеров оформлена шенгенская виза, на основании которой они могут передвигаться по Евросоюзу.

В Эстонии театр планировал дать восемь спектаклей. Организаторы пообещали, что в случае отмены спектаклей билеты будут возвращены.

Напомним, украинский мультфильм "Мавка" остается лидером кинопроката в течение всего периода показов. В Госкино отметили, что прокат мультфильма продолжается. В агентстве приглашают всех желающих на просмотр "Мавки".