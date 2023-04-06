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В Естонії заборонили гастролі російського театру

6 квітня 2023 04:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Естонія вирішила запровадити заборону на в'їзд для керівників театру "Ниття". Цього тижня театр із Єкатеринбургу збирався розпочати гастролі в Естонії.

Про це пише видання ERR .

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Тепер протягом наступних трьох років заборонено в'їжджати до Естонії художньому керівнику театру Дмитру Ісаєву та директору театру Даміру Садрєєву.

"Якщо йдеться про художній колектив із Росії, який, наскільки нам відомо, виступав, наприклад, у Криму у 2019 році і зараз постійно гастролює росією, то однозначно виникнуть сумніви, чи доречна така трупа на естонській сцені. Тому Міністерство культури у вівторок зв'язалося з Міністерством внутрішніх справ, щоб попросити оцінку, чи створює театр загрозу громадському порядку Естонії" , — пояснив голова відділу комунікацій Міністерства культури Мееліс Компус.

У театру немає стаціонарного майданчика, адже він постійно гастролює як Європою, так і росією. В акторів оформлена шенгенська віза, на підставі якої вони можуть пересуватися Євросоюзом.

В Естонії театр планував дати вісім спектаклів. Організатори пообіцяли, що у разі скасування вистав квитки будуть повернуті.

Нагадаємо, український мультфільм "Мавка" залишається лідером кінопрокату протягом усього періоду показів. У Держкіно зазначили, що прокат мультфільму продовжується. В агентстві запрошують усіх охочих на перегляд "Мавки".

 

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