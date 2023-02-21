В Гааге заработал неофициальный трибунал

В Гааге начался неофициальный суд над путиным: кто и зачем это организовал
В Нидерландах начал работу неофициальный международный трибунал над владимиром путиным. Он должен показать реальность такого суда над кремлевским диктатором.
Об этом сообщает ТСН.
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Суд над путиным
В Гааге приступил к работе неофициальный международный трибунал.
Целью трибунала является разоблачение преступлений российского руководства, в частности, президента россии владимира путина.
Международный юрист Дрю Уайт, участвующий в этом трибунале, заявил: "Сегодняшний суд базируется на тех же принципах и правилах, которые мы имели бы на трибунале авторизованном Организацией объединенных наций. Я много лет работаю прокурором по таким делам. Правда, здесь мы увидим меньше доказательств, потому что у нас всего четыре дня".
Кто и зачем организовал этот трибунал
Естественно, юридически силы у решения этого суда не будет. Но у международного трибунала есть все атрибуты реального суда.
Участвующие в заседаниях прокуроры и судьи работали в предыдущих международных трибуналах.
Они организовали этот суд для того, чтобы продемонстрировать возможность осуждения владимира путина.
"Это неформальный трибунал создан потому, что в мире нет суда, который может судить именно за преступления агрессии и самое высокое политическое и военное руководство, как россии, так и Беларуси", — заявил адвокат Юрий Белоус, занимающийся сбором доказательств военных преступлений россии в Украине.
Напомним, в начале февраля генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила несколько вариантов создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства россии за войну в Украине. Она наметила необходимость надежной правовой базы.
Фото: ТСН