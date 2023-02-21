В Гаазі запрацював неофіційний трибунал

В Гаазі розпочався неофіційний суд над путіним: хто і навіщо це організував
У Нідерландах розпочав роботу неофіційний міжнародний трибунал над володимиром путіним. Він має продемонструвати реальність такого суду над кремлівським диктатором.
Про це повідомляє ТСН.
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Суд над путіним
У Гаазі розпочав роботу неофіційний міжнародний трибунал.
Метою трибуналу є викриття злочинів російського керівництва, зокрема, президента росії володимира путіна.
Міжнародний юрист Дрю Вайт, який бере участь у цьому трибуналі, заявив: "Сьогоднішній суд базується на тих самих принципах і правилах, які б ми мали на трибуналі авторизованому Організацією об’єднаних націй. Я багато років працюю прокурором у таких справах. Щоправда, тут ми побачимо менше доказів, бо у нас є лише чотири дні".
Хто і навіщо організував цей трибунал
Звісна річ, юридично сили рішення цього суду не матиме. Але міжнародний трибунал має усі атрибути реального суду.
Прокурори та судді, які беруть участь у засіданнях, працювали у попередніх міжнародних трибуналах.
Вони організували цей суд для того, аби продемонструвати можливість засудження володимира путіна.
"Це неформальний трибунал створений тому, що у світі немає суду, який може судити саме за злочини агресії і саме найвище політичне і військове керівництво, як Росії так і Білорусі", – заявив адвокат Юрій Білоус, який займається збором доказів воєнних злочинів росії в Україні.
Нагадаємо, на початку лютого Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала декілька варіантів створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії за війну в Україні. Вона окреслила необхідність надійної правової бази.
Фото: ТСН