В Гаазі запрацював неофіційний трибунал

Неофіційний трибунал організували судді та прокурори з попередніх міжнародних трибуналів

У Нідерландах розпочав роботу неофіційний міжнародний трибунал над володимиром путіним. Він має продемонструвати реальність такого суду над кремлівським диктатором.

Про це повідомляє ТСН.

Суд над путіним

У Гаазі розпочав роботу неофіційний міжнародний трибунал.

Метою трибуналу є викриття злочинів російського керівництва, зокрема, президента росії володимира путіна.

Міжнародний юрист Дрю Вайт, який бере участь у цьому трибуналі, заявив: "Сьогоднішній суд базується на тих самих принципах і правилах, які б ми мали на трибуналі авторизованому Організацією об’єднаних націй. Я багато років працюю прокурором у таких справах. Щоправда, тут ми побачимо менше доказів, бо у нас є лише чотири дні".

Хто і навіщо організував цей трибунал

Звісна річ, юридично сили рішення цього суду не матиме. Але міжнародний трибунал має усі атрибути реального суду.

Прокурори та судді, які беруть участь у засіданнях, працювали у попередніх міжнародних трибуналах.

Вони організували цей суд для того, аби продемонструвати можливість засудження володимира путіна.

"Це неформальний трибунал створений тому, що у світі немає суду, який може судити саме за злочини агресії і саме найвище політичне і військове керівництво, як Росії так і Білорусі", – заявив адвокат Юрій Білоус, який займається збором доказів воєнних злочинів росії в Україні.

Нагадаємо, на початку лютого Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала декілька варіантів створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії за війну в Україні. Вона окреслила необхідність надійної правової бази.

Фото: ТСН