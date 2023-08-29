Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Японии из-за сбоя системы прекратили работу 14 заводов Toyota arrow

В Японии из-за сбоя системы прекратили работу 14 заводов Toyota

29 августа 2023 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Японии из-за сбоя системы прекратили работу 14 заводов Toyota
Компания Toyota. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Автопроизводитель Toyota Motor Corp. заявил, что на 14 заводах в Японии остановлены операции из-за сбоя компьютерной системы. Когда технические неполадки устранятся, пока неизвестно.

Об этом сообщает издание Kyodo News.

Читайте также:

Сбой на заводах Toyota

Утром, 29 августа, заводы по сборке автомобилей, использующие ту же систему, не смогли обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей. В то же время, предприятия Miyata и Daihatsu успешно выполнили свои заказы до сбоя, однако их работа также будет прекращена во второй половине дня.

Причины технического сбоя еще устанавливаются, однако это точно не кибератака, считает производитель.

Также отмечается, что Toyota закрыла все свои заводы в стране в марте прошлого года, после того как ее внутренние поставщики Kojima Industries Corp. подверглись системному сбою, вызванному кибератакой.

Напомним, недавно Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Land Cruiser Prado нового поколения выходит на рынок под названием Land Cruiser 250. А легендарный Land Cruiser 70 получил второй масштабный рестайлинг с 1984 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз