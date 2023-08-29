В Японии из-за сбоя системы прекратили работу 14 заводов Toyota

Компания Toyota. Фото: google

Автопроизводитель Toyota Motor Corp. заявил, что на 14 заводах в Японии остановлены операции из-за сбоя компьютерной системы. Когда технические неполадки устранятся, пока неизвестно.

Об этом сообщает издание Kyodo News.

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Утром, 29 августа, заводы по сборке автомобилей, использующие ту же систему, не смогли обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей. В то же время, предприятия Miyata и Daihatsu успешно выполнили свои заказы до сбоя, однако их работа также будет прекращена во второй половине дня.

Причины технического сбоя еще устанавливаются, однако это точно не кибератака, считает производитель.

Также отмечается, что Toyota закрыла все свои заводы в стране в марте прошлого года, после того как ее внутренние поставщики Kojima Industries Corp. подверглись системному сбою, вызванному кибератакой.

Напомним, недавно Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Land Cruiser Prado нового поколения выходит на рынок под названием Land Cruiser 250. А легендарный Land Cruiser 70 получил второй масштабный рестайлинг с 1984 года.