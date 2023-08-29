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В Японії через збій системи припинили роботу 14 заводів Toyota

29 серпня 2023 09:27
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В Японії через збій системи припинили роботу 14 заводів Toyota
Компанія Toyota. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Автовиробник Toyota Motor Corp. заявив, що на 14 заводах в Японії будуть зупинені операції через збій комп’ютерної системи. Коли технічні неполадки усунуть наразі невідомо. 

Про це повідомляє видання Kyodo News.

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Зранку, 29 серпня, заводи зі складання автомобілів, які використовують ту ж систему, не змогли обробляти замовлення на запчастини для автомобілів. Водночас підприємства Miyata і Daihatsu успішно виконали свої замовлення до збою, проте їх робота також буде припинена в другій половині дня.

Причини технічного збою ще встановлюють, однак це точно не кібератака, вважає виробник. 

Також зазначається, що Toyota закрила всі свої заводи в країні в березні минулого року після того, як її внутрішні постачальники Kojima Industries Corp. зазнали системного збою, викликаного кібератакою.

Нагадаємо, нещодавно Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Відтак, Land Cruiser Prado нового покоління виходить на ринок під назвою Land Cruiser 250. А легендарний Land Cruiser 70 отримав другий масштабний рестайлінг з 1984 року.

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