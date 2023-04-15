В Японии во время выступления премьера раздался взрыв: детали покушения

Премьер-министр Японии Фумио Кисиду. Фото: Reuters

Сегодня, 15 апреля, Премьер-министра Японии Фумио Кисиду эвакуировали невредимым после того, как подозреваемый бросил что-то похожее на дымовую шашку во время выступления на открытом воздухе на западе Японии.

Об этом сообщает Reuters.

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Раздался громкий взрыв, но премьер-министр скрылся и остался невредимым, пока полиция задержала мужчину на месте происшествия. Инцидент произошел в рыбацкой гавани Сайказаки в префектуре Вакаяма, примерно в 65 км юго-западнее города Осака.

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ, лидер современной Японии, руководивший дольше всего, был убит из самодельного оружия в июле прошлого года во время агитации на парламентских выборах, что шокировало нацию и побудило к пересмотру мер безопасности для политиков, регулярно сталкивающихся с общественностью.

Кишида только начал произносить речь после осмотра гавани, когда произошел субботний инцидент. По данным правящей Либерально-демократической партии Кишиды, речь была запланирована на 11:40 утра. После инцидента Кишида должен был продолжить свою предвыборную кампанию после обеда из своего аккаунта в Twitter.

На кадрах видно, как толпы бегут, когда несколько полицейских, казалось, прижимают мужчину к земле, прежде чем забрать его с места происшествия. По данным СМИ, с виду мужчине было 20-30 лет.

Задержание мужчины, который кинул шашку. Фото: Reuters

"Я увидела объект, который летел над головой. Это вызвало у меня плохое чувство, поэтому мы убежали невероятно быстро. Потом мы услышали очень громкий шум. Это заставило мою дочь плакать", — сказала женщина с места происшествия.

В следующем месяце в Хиросиме Кисида должен принять саммит Большой семерки. Министры иностранных дел G7 должны встретиться в воскресенье в курортном городе Каруизава.

Напомним, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд. долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.