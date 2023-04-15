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В Японії під час виступу премʼєра пролунав вибух: деталі замаху

15 квітня 2023 08:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Японії під час виступу премʼєра пролунав вибух: деталі замаху
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіду. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 15 квітня, Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду евакуювали неушкодженим після того, як підозрюваний кинув щось, схоже на димову шашку, під час виступу на відкритому повітрі на заході Японії.

Про це повідомляє Reuters.

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Пролунав гучний вибух, але прем'єр-міністр сховався і залишився неушкодженим, поки поліція затримала чоловіка на місці події. Інцидент стався в рибальській гавані Сайказакі в префектурі Вакаяма, приблизно за 65 км на південний захід від міста Осака.

Колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе, лідера сучасної Японії, який керував найдовше, було вбито із саморобної зброї в липні минулого року під час агітації на парламентських виборах, що шокувало націю та спонукало до перегляду заходів безпеки для політиків, які регулярно стикаються з громадськістю.

Кішіда щойно почав виголошувати промову після огляду гавані, коли стався суботній інцидент. За даними правлячої Ліберально-демократичної партії Кішіди, промова була запланована на 11:40 ранку. Після інциденту Кішіда мав продовжити свою передвиборчу кампанію в суботу після обіду через свій акаунт у Twitter.

На кадрах видно, як натовпи біжать, коли кілька поліцейських, здавалося, притискають чоловіка до землі, перш ніж забрати його з місця події. За даними ЗМІ, на вигляд чоловікові було 20-30 років.

Японія
Затримання чоловіка, який кинув шашку. Фото: Reuters

"Я побачила об’єкт, який летів над головою. Це викликало у мене погане відчуття, тому ми втекли неймовірно швидко. Потім ми почули дуже гучний шум. Це змусило мою доньку плакати", — сказала жінка з місця події.

Наступного місяця в Хіросімі Кісіда має прийняти саміт Великої сімки. Міністри закордонних справ G7 мають зустрітися в неділю в курортному місті Каруізава.

Нагадаємо, що уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

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