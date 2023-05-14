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В Японии обеспокоены усилением военного сотрудничества между Россией и Китаем

14 мая 2023 09:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Японии обеспокоены усилением военного сотрудничества между Россией и Китаем
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси выразил обеспокоенность военным сотрудничеством России и Китая в Азии и сказал, что ситуацию с безопасностью в Европе невозможно отделить от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Об этом пишет японское издание Japan Today.

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Выступая на встрече министров иностранных дел европейских и индийско-тихоокеанских стран в Швеции, Хаяси сказал, что Япония решительно поддерживает Украину в войне, но Китай заявляет, что сохраняет нейтралитет, в то же время заявляя о "безграничных" отношениях с Москвой и обвиняя США и НАТО в конфликте.

Хаяси обвинил Пекин в "продолжении и активизации своих односторонних попыток" силой изменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском морях и усилении военной активности вокруг Тайваня.

"Кроме того, Китай и Россия укрепляют военное сотрудничество, включая совместные полеты своих бомбардировщиков и совместные военно-морские учения вблизи Японии", — сказал Хаяхши.

Китай, претендующий на большую часть Южно-Китайского моря, а также на захваченные Японией острова в Восточно-Китайском море, заявляет, что вправе защищать свой суверенитет и интересы развития.

Напомним, что Китай не считает конфликт в Украине как "агрессию со стороны Российской Федерации". Даже, несмотря на голосование за резолюцию ООН в конце апреля.

Кроме того, Китай рекордно увеличил экспорт в Российскую Федерацию, достигнув исторического максимума в апреле текущего года. Объем импорта из Поднебесной в Россию вырос на 153% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9,6 млрд долларов.

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