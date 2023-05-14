В Японії стурбовані через посилення військової співпраці між Росію та Китаєм

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі висловив стурбованість військовою співпрацею Росії та Китаю в Азії та сказав, що ситуацію з безпекою в Європі неможливо відокремити від ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це пише японське видання Japan Today.

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Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ європейських та індійсько-тихоокеанських країн у Швеції, Хаясі сказав, що Японія рішуче підтримує Україну у війні, але Китай заявляє, що зберігає нейтралітет, водночас заявляючи про "безмежні" відносини з Москвою та звинувачуючи США та НАТО в провокуванні конфлікту.

Хаясі звинуватив Пекін у "продовженні та активізації своїх односторонніх спроб" силою змінити статус-кво в Східному та Південно-Китайському морях і посиленні військової активності навколо Тайваню.

"Крім того, Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, включаючи спільні польоти своїх бомбардувальників і спільні військово-морські навчання поблизу Японії", — сказав Хаяхші.

Китай, який претендує на більшу частину Південно-Китайського моря, а також на захоплені Японією острови в Східно-Китайському морі, заявляє, що має право захищати свій суверенітет і інтереси розвитку.

Нагадаємо, що Китай не вважає конфлікт в Україні як "агресію з боку Російської Федерації". Навіть попри голосування за резолюцію ООН вкінці квітня.

Окрім того, Китай рекордно збільшив експорт у Російську Федерацію, досягнувши історичного максимуму у квітні поточного року. Обсяг імпорту з Піднебесної до Росії зріс на 153% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 9,6 млрд доларів.