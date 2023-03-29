Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Японии создали технологию, которая ищет мины с высокой точностью arrow

В Японии создали технологию, которая ищет мины с высокой точностью

29 марта 2023 17:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Используя эту технологию, время, необходимое для поиска мин, можно сократить до нескольких часов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Японская корпорация NEC разработала технологию искусственного интеллекта, которая способна предсказывать, где скорее всего, спрятаны мины, с точностью около 90 процентов.

Об этом сообщает Kyodo News.

Читайте также:

Как ИИ сможет искать мины

Эта технология может способствовать более эффективному выявлению и обезвреживанию противопехотных мин и уменьшить количество ежегодных смертей от подземных взрывчаток. Японская компания заявила, что стремится предоставить правительствам и международным организациям услуги по прогнозированию наземных мин ИИ до марта 2024 года.

Как рассказали в компании, в период с апреля по октябрь они проводили эксперимент в зонах конфликта в Азии и использовали открытые данные о ландшафтах и военных объектах, предоставленных Международным комитетом Красного Креста, а также отчеты местных жителей, чтобы успешно предсказать, где расположены мины в определенных зонах.

Используя эту технологию, время, необходимое для сужения 800 участков до возможных мест захоронения наземных мин, можно сократить до нескольких часов с нескольких лет. Несмотря на то, что все еще нужно вручную подтверждать зоны захоронения наземных мин, компания надеется, что эта технология ускорит процесс удаления.

NEC заявила, что стремится еще больше повысить скорость и точность своих прогнозов путем включения различных источников информации, таких как данные, собранные из дронов и спутников.

По данным NEC, в 2021 году от пережитков войны, таких как наземные мины и кассетные бомбы, погибли, по меньшей мере, 5554 человека по всему миру, большинство из которых были гражданскими.

Напомним, полиция в США использовала искусственный интеллект почти миллион раз. Правоохранители отсканировали с помощью программного обеспечения Clearview множество лиц.

Фото: Красный Крест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:47Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины: о какой сумме идет речь

19:44 Экс-игрок сборной Украины прошел стажировку в "Арсенале"

19:30 Погода улучшится не везде: в каких областях ждать непогоды завтра

19:29 Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС: детали

Новина з фото

19:29 Экс-участник балета Лободы, защищающий Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:28 Генштаб ВСУ сообщил о новых сокрушительных ударах по позициям россиян

Новина з відео

19:25 Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват

19:15 Как приготовить весенний салат с куриной грудкой: самый вкусный рецепт за 20 минут

18:57 Сколько процентов подростков видят свое будущее в Украине: результаты опроса

Новина з фото

18:56 В Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу: детали

Новина з відео

19:25 Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват

Эксклюзив

18:50Резников рассказал, что необходимо Украине для контрнаступления

Эксклюзив

18:20Хорватия передаст Украине дополнительную военную помощь: о чем идет речь

Новина з відео

18:16 Россияне готовят провокации на украинско-белорусской границе: перехват СБУ

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Новина з відео

13:50 В Одессе впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Актуальное по теме

None 29 Март 19:47

Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины: о какой сумме идет речь

None 29 Март 19:44

Экс-игрок сборной Украины прошел стажировку в "Арсенале"

None 29 Март 15:44

Погода улучшится не везде: в каких областях ждать непогоды завтра

None 29 Март 19:29

Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB