В Японии создали технологию, которая ищет мины с высокой точностью

Используя эту технологию, время, необходимое для поиска мин, можно сократить до нескольких часов

Японская корпорация NEC разработала технологию искусственного интеллекта, которая способна предсказывать, где скорее всего, спрятаны мины, с точностью около 90 процентов.

Об этом сообщает Kyodo News.

Как ИИ сможет искать мины

Эта технология может способствовать более эффективному выявлению и обезвреживанию противопехотных мин и уменьшить количество ежегодных смертей от подземных взрывчаток. Японская компания заявила, что стремится предоставить правительствам и международным организациям услуги по прогнозированию наземных мин ИИ до марта 2024 года.

Как рассказали в компании, в период с апреля по октябрь они проводили эксперимент в зонах конфликта в Азии и использовали открытые данные о ландшафтах и военных объектах, предоставленных Международным комитетом Красного Креста, а также отчеты местных жителей, чтобы успешно предсказать, где расположены мины в определенных зонах.

Используя эту технологию, время, необходимое для сужения 800 участков до возможных мест захоронения наземных мин, можно сократить до нескольких часов с нескольких лет. Несмотря на то, что все еще нужно вручную подтверждать зоны захоронения наземных мин, компания надеется, что эта технология ускорит процесс удаления.

NEC заявила, что стремится еще больше повысить скорость и точность своих прогнозов путем включения различных источников информации, таких как данные, собранные из дронов и спутников.

По данным NEC, в 2021 году от пережитков войны, таких как наземные мины и кассетные бомбы, погибли, по меньшей мере, 5554 человека по всему миру, большинство из которых были гражданскими.

Напомним, полиция в США использовала искусственный интеллект почти миллион раз. Правоохранители отсканировали с помощью программного обеспечения Clearview множество лиц.

Фото: Красный Крест