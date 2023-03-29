В Японії створили технологію, яка шукає міни з високою точністю
Японська корпорація NEC розробила технологію штучного інтелекту, яка здатна передбачати, де найімовірніше заховані міни, з точністю близько 90 відсотків.
Про це повідомляє Kyodo News.
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Як ШІ зможе шукати міни
Ця технологія може сприяти більш ефективному виявленню та знешкодженню протипіхотних мін і зменшити кількість щорічних смертей від підземних вибухівок. Японська компанія заявила, що прагне надати урядам і міжнародним організаціям послуги з прогнозування наземних мін ШІ до березня 2024 року.
Як розповіли в компанії, у період з квітня по жовтень, вони проводили експеримент в зонах конфлікту в Азії та використовували відкриті дані про ландшафти та військові об’єкти, надані Міжнародним комітетом Червоного Хреста, а також звіти місцевих жителів, щоб успішно передбачити, де розташовані міни в певних зонах.
Використовуючи цю технологію, час, необхідний для звуження 800 ділянок до ймовірних місць поховання наземних мін, можна скоротити до кількох годин з кількох років. Попри те, що все ще необхідно вручну підтверджувати зони поховання наземних мін, компанія сподівається, що ця технологія прискорить процес видалення.
NEC заявила, що прагне ще більше підвищити швидкість і точність своїх прогнозів шляхом включення різних джерел інформації, таких як дані, зібрані з дронів і супутників.
За даними NEC, у 2021 році від пережитків війни, таких як наземні міни та касетні бомби, загинули щонайменше 5554 людини по всьому світу, більшість з яких були цивільними.
Нагадаємо, поліція в США використовувала штучний інтелект майже мільйон разів. Правоохоронці відсканували за допомогою програмного забезпечення Clearview безліч облич.
Фото: Червоний Хрест