В Японії створили технологію, яка шукає міни з високою точністю

Використовуючи цю технологію, час, необхідний для пошуку мін можна скоротити до декількох годин

Японська корпорація NEC розробила технологію штучного інтелекту, яка здатна передбачати, де найімовірніше заховані міни, з точністю близько 90 відсотків.

Про це повідомляє Kyodo News.

Як ШІ зможе шукати міни

Ця технологія може сприяти більш ефективному виявленню та знешкодженню протипіхотних мін і зменшити кількість щорічних смертей від підземних вибухівок. Японська компанія заявила, що прагне надати урядам і міжнародним організаціям послуги з прогнозування наземних мін ШІ до березня 2024 року.

Як розповіли в компанії, у період з квітня по жовтень, вони проводили експеримент в зонах конфлікту в Азії та використовували відкриті дані про ландшафти та військові об’єкти, надані Міжнародним комітетом Червоного Хреста, а також звіти місцевих жителів, щоб успішно передбачити, де розташовані міни в певних зонах.

Використовуючи цю технологію, час, необхідний для звуження 800 ділянок до ймовірних місць поховання наземних мін, можна скоротити до кількох годин з кількох років. Попри те, що все ще необхідно вручну підтверджувати зони поховання наземних мін, компанія сподівається, що ця технологія прискорить процес видалення.

NEC заявила, що прагне ще більше підвищити швидкість і точність своїх прогнозів шляхом включення різних джерел інформації, таких як дані, зібрані з дронів і супутників.

За даними NEC, у 2021 році від пережитків війни, таких як наземні міни та касетні бомби, загинули щонайменше 5554 людини по всьому світу, більшість з яких були цивільними.

Нагадаємо, поліція в США використовувала штучний інтелект майже мільйон разів. Правоохоронці відсканували за допомогою програмного забезпечення Clearview безліч облич.

Фото: Червоний Хрест