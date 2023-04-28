В ЕС договорились об импорте агрокультур из Украины. Фото: Instagram/europeancommission

Между Польшей и Еврокомиссией были достигнуты договоренности по импорту из Украины сельскохозяйственных продуктов. Ограничения будут касаться малого перечня товаров.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий для RMF FM.

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Подробности

Главные обязательства Польши и других стран – отказ от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины.

"Речь идет в основном о зерновых и кукурузе" , — заявил Моравецкий. Однако он не уточнил, каков именно полный перечень товаров, подпадающих под ограничения.

Какие изменения произошли

Впоследствии RMF FM заявило, что достигнутое соглашение предусматривает, что соседи Украины снимают общую блокаду. Однако она будет заменена беспрецедентным для ЕС запретом на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла в отдельные страны.

Отметим, что в Европейской правде сообщают, что переговоры все продолжаются и в итоге перечень товаров может быть другим.

"Запрет на импорт этих пяти товаров будет составлять 90% всего импорта из Украины, говорится в сообщении. В свою очередь, вместо того, чтобы расширить список запретом на импорт таких продуктов, как молоко, мясо птицы или яйца, Еврокомиссия проведет дальнейшее расследование", — говорят в "ЕП".

Напомним, ранее мы писали, что Польша планирует проверить экспорт продуктов Украины на нарушение правил рынка. Проверяются мясо птицы, яйца и молочные продукты. Цель оценить влияние украинских продуктов на польский рынок и возможные риски, связанные с дестабилизацией рынка в будущем.