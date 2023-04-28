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В ЄС домовились щодо імпорту агрокультур з України

28 квітня 2023 18:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В ЄС домовились щодо імпорту агрокультур з України
В ЄС домовились щодо імпорту агрокультур з України. Фото: Instagram/europeancommission
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Між Польщею та Єврокомісією було досягнуто домовленості щодо імпорту з України сільськогосподарських продуктів. Обмеження стосуватимуться малого переліку товарів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький для RMF FM.

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Деталі

Головні зобовʼязання Польщі та інших країн — відмова від одностороннього блокування імпорту продовольства з України.

"Йдеться в основному про зернові та кукурудзу", – заявив Моравецький. Проте він не уточнив, яким саме є повний перелік товарів, що підпадають під обмеження.

Які зміни відбулись

Згодом RMF FM заявило, що досягнута угода передбачає, що сусіди України знімають загальну блокаду. Проте вона буде замінена на безпрецедентну для ЄС заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії до окремих країн.

Зазначимо, що у "Європейській правді" повідомляють, що переговори все тривають і у підсумку перелік товарів може бути іншим.

"Заборона на імпорт цих пʼятьох товарів становитиме 90% всього імпорту з України, йдеться в повідомленні. Своєю чергою, замість того, щоб розширити список забороною на імпорт таких продуктів, як молоко, м'ясо птиці або яйця, Єврокомісія проведе подальше розслідування", — кажуть у "ЄП".

Нагадаємо, ранііше ми писали, що Польща планує перевірити експорт продуктів України на порушення правил ринку. Перевіряться м'ясо птиці, яйця та молочні продукти. Метою є оцінити вплив українських продуктів на польський ринок та можливі ризики, пов'язані з дестабілізацією ринку у майбутньому.

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