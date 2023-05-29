В ЕС могут запретить Twitter: какие причины

Пользователи социальной сети Twitter. Фото: росСМИ

Европейский Союз может наложить запрет на использование социальной платформы Twitter. Это может произойти в том случе, если последняя не примет меры по соблюдению нового регуляторного пакета в области борьбы с дезинформацией, вступающего в силу 25 августа.

Такой прогноз дал французский министр цифрового перехода и телекоммуникаций Жан-Ноэль Барро в интервью francetvinfo.

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"ЕС может ввести ограничения на Twitter, если они не будут следовать нашим нормам и регулятивам", — заявил он.

Twitter, принадлежащий бизнесмену и миллиардеру Илону Маску, недавно отказался от соблюдения Европейского кодекса против дезинформации, введенного в 2018 году.

С 25 августа на территории ЕС начинает действовать законодательство о цифровых услугах, направленное на обязательство социальных платформ бороться с распространением ложной информации. В частности, он включает обязанность удалять незаконный контент и запрещает рекламу, направленную на несовершеннолетних пользователей. Платформы, игнорирующие эти нормы, могут столкнуться со штрафами до 6% от общего оборота.

"Я надеюсь, что Twitter будет выполнять эти европейские регулятивы до даты вступления в силу новых правил, иначе его деятельность в ЕС может быть ограничена. В случае повторных нарушений, социальная сеть может быть полностью заблокирована на территории ЕС", — дополнил Барро.

Напомним, что социальная сеть Twitter вышла из добровольного кодекса практики Европейского Союза по дезинформации. Из-за массовых сокращений теперь непонятно, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС.