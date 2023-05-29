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В ЄС можуть заборонити Twitter: які причини

29 травня 2023 20:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В ЄС можуть заборонити Twitter: які причини
Користувачі соціальної мережі Twitter. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейський Союз може заборонити використання соціальної платформи Twitter. Це може статися в тому випадку, якщо останній не вживе заходів щодо дотримання нового регуляторного пакета в галузі боротьби з дезінформацією, що набирає чинності 25 серпня.

Такий прогноз дав французький міністр цифрового переходу та телекомунікацій Жан-Ноель Барро в інтерв'ю francestvinfo.

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"ЄС може ввести обмеження на Twitter, якщо вони не дотримуватимуться наших норм і регуляторів", — заявив він.

Twitter, що належить бізнесмену та мільярдеру Ілону Маску, нещодавно відмовився від дотримання Європейського кодексу проти дезінформації, запровадженого у 2018 році.

З 25 серпня на території ЄС починає діяти законодавство про цифрові послуги, спрямоване на зобов'язання соціальних платформ боротися з розповсюдженням неправдивої інформації. Зокрема, він включає обов'язок видаляти незаконний контент та забороняє рекламу, спрямовану на неповнолітніх користувачів. Платформи, що ігнорують ці норми, можуть мати штрафи до 6% від загального обороту.

"Я сподіваюся, що Twitter виконуватиме ці європейські регулятори до дати набрання чинності новими правилами, інакше його діяльність в ЄС може бути обмежена. У разі повторних порушень, соціальна мережа може бути повністю заблокована на території ЄС", доповнив Барро.

Нагадаємо, що соціальна мережа Twitter вийшла із добровільного кодексу практики Європейського Союзу з дезінформації. Через масові скорочення тепер незрозуміло, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС.

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