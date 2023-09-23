В ЕС заявили, что не хотят разрывать связи с Китаем, но есть нюансы

Вице-президент ЕС Валдис Домбровскис. Фото: Reuters

Исполнительный вице-президент блока Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз не намерен разрывать связи с Китаем. Впрочем, европейцы должны защитить себя, когда их открытостью злоупотребляют.

Об этом сообщает Reuters.

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Отношения Китая и ЕС

Отношения между Китаем и ЕС стали напряженными из-за контактов Пекина с Москвой после того, как российские войска ворвались в Украину, а также из-за стремления ЕС меньше полагаться на Китай, когда речь идет об экономике.

В прошлом году ЕС зафиксировал рекорд двусторонней торговли с Китаем, но он "очень несбалансированный", сказал Домбровскис в субботу, выступая на ежегодной конференции саммита Бунда в Шанхае, ссылаясь на дефицит торгового баланса почти в 400 миллиардов евро.

Домбровскис, также являющийся торговым комиссаром блока, находится с четырехдневным визитом в Китае, стремясь к более сбалансированным экономическим связям с ЕС.

"Создание открытого рынка среди его членов было одним из основополагающих принципов ЕС. Мы также привержены свободной и справедливой мировой торговле. И "честный" является ключевым словом здесь", — сказал он.

Приводя в пример торговый дефицит блока, он добавил, что "ЕС также должен защитить себя в ситуациях, когда его открытостью злоупотребляют".

"Это означает минимизацию нашей стратегической зависимости для выбранного количества стратегических продуктов", но экономическая стратегия ЕС была сосредоточена на уменьшении рисков, а не на отделении от Китая", — заявил он.

Ранее мы сообщали, что Китай снова заговорил о поддержке мирных инициатив для решения российской войны в Украине. В КНР и дальше называют войну "украинским кризисом". В Пекине заявляют, что все должно происходить мирным и дипломатическим путем.

Напомним, что предстоящие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.