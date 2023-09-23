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В ЄС заявили, що не хочуть розривати зв'язки з Китаєм, але є нюанси

23 вересня 2023 12:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЄС заявили, що не хочуть розривати зв'язки з Китаєм, але є нюанси
Віце-президент ЄС Валдіс Домбровскіс. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Виконавчий віце-президент блоку Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз не має наміру розривати зв'язки з Китаю. Втім, європейці мають захистити себе, коли їх відкритістю зловживають, 

Про це повідомляє Reuters.

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Відносини Китаю та ЄС

Відносини між Китаєм та ЄС стали напруженими через контакти Пекіна з Москвою після того, як російські війська вдерлися в Україну, а також через прагнення ЄС менше покладатися на Китай, коли йдеться про економіку.

Минулого року ЄС зафіксував рекорд двосторонньої торгівлі з Китаєм, але він "дуже незбалансований", сказав Домбровскіс у суботу, виступаючи на щорічній конференції саміту Бунду в Шанхаї, посилаючись на дефіцит торгового балансу майже в 400 мільярдів євро.

Домбровскіс, який також є торговим комісаром блоку, перебуває з чотириденним візитом у Китаї, прагнучи до більш збалансованих економічних зв'язків з ЄС.

"Створення відкритого ринку серед його членів було одним із основоположних принципів ЄС. Ми також віддані вільній і справедливій світовій торгівлі. І "чесний" є ключовим словом тут", — сказав він.

Наводячи як приклад торговельний дефіцит блоку, він додав, що "ЄС також має захистити себе в ситуаціях, коли його відкритістю зловживають".

"Це означає мінімізацію нашої стратегічної залежності для вибраної кількості стратегічних продуктів", але економічна стратегія ЄС була зосереджена на зменшенні ризиків, а не на відокремленні від Китаю", — заявив він.

Раніше ми повідомляли, Китай знову заговорив про підтримку мирних ініціатив для вирішення російської війни в Україні. У КНР і далі називають війну "українською кризою". У Пекіні заявляють, що все має відбуватися мирним та дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що майбутні президентські вибори в США вирішуватимуть подальшу долю коаліції щодо підтримки України. Якщо коаліція ослабне, Китай може спробувати захопити Тайвань.

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