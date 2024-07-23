В Индии пытаются остановить возможную эпидемию смертельного вируса Nipah

Пациента перемещают в отделение интенсивной терапии в медицинском колледже в штате Керала. Фото: Reuters

На юге Индии в штате Керала эпидемиологи принимают все экстренные меры, чтобы не дать распространиться смертельно опасному вирусу Nipah, от которого погиб 14-летний мальчик. В группе риска находится 60 человек, которые могли заразиться, а в общей сложности в списке контактов юноши 214 человек.

Об этом 22 июля в понедельник информирует CNN.

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Что такое вирус Nipah и чем он опасен

Вирус был впервые идентифицирован 25 лет назад в Малайзии и привел к вспышкам в Бангладеш, Индии и Сингапуре. В самом штате Керала от него скончались десятки человек с момента, когда он попал в этот регион в 2018 году.

Вирус происходит от плодовых летучих мышей и животных, таких как свиньи, и может вызвать смертельную лихорадку, приводящую к отеку мозга у людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от вируса Nipah составляет от 40 до 75%.

Самое страшное то, что от него до сих пор нет никакой вакцины или лекарства. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует Nipah как приоритетный патоген из-за его способности спровоцировать эпидемию.

Тем не менее, индийские эпидемиологи успокаивают и говорят, что на данном этапе существует минимальная вероятность вспышки эпидемии вируса Nipah. В общей сложности, с момента обнаружения на территории штата, было четыре вспышки заражений за пять последних лет. Тогда было шесть инфицированных и два смертельных случая.

Кто работает над вакциной от вируса Nipah

Крупные фармкомпании уже приступили к созданию вакцины от вируса. К примеру, среди них есть такие гиганты, как AstraZeneca. Не отстает и Moderna, проводящая постоянные клинические испытания вакцины против вируса Nipah.

Напомним, не так давно мы сообщали, что в Украине зафиксировали вспышку коклюша.

В то же время, во временно оккупированном Мариуполе обнаружили массовые случаи заболевания холерой среди детей, что оккупационные власти пытаются не обнародовать.