В Індії намагаються зупинити можливу епідемію смертельного вірусу Nipah

Пацієнта переміщують до відділення інтенсивної терапії в медичному коледжі у штаті Керала. Фото: Reuters

На півдні Індії в штаті Керала епідеміологи вживають всіх екстрених заходів, щоб не дати розповсюдитись смертельно небезпечному вірусу Nipah, від якого загинув 14-річний хлопчик. У групі ризику знаходиться 60 осіб, які могли заразитись, а в цілому у списку контактів юнака 214 людей.

Про це 22 липня, у понеділок інформує CNN.

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Що таке вірус Nipah і чим він небезпечний

Вірус був вперше ідентифікований 25 років тому в Малайзії та призвів до спалахів у Бангладеш, Індії та Сінгапурі. В самому штаті Керала від нього померли десятки людей з моменту, коли він потрапив в цей регіон у 2018 році.

Вірус походить від плодових кажанів і тварин, таких як свині, і може викликати смертельну лихоманку, що призводить до набряку мозку у людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, смертність від вірусу Nipah становить від 40% до 75%.

Найстрашніше те, що від нього й досі немає жодної вакцини чи ліків. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікує Nipah як пріоритетний патоген через його здатність спровокувати епідемію.

Проте індійські епідеміологи заспокоюють і кажуть, що на даному етапі існує мінімальна ймовірність спалаху епідемії вірусу Nipah. В цілому, з моменту виявлення на території штату, було чотири спалахи заражень за п'ять останніх років. Тоді було шість інфікованих і двоє смертельних випадків.

Хто працює над вакциною від вірусу Nipah

Великі фармкомпанії вже взялись за створення вакцині від вірусу. Наприклад, серед них є такі гіганти, як AstraZeneca. Не відстає і Moderna, яка проводить постійні клінічні випробування вакцини проти вірусу Nipah.

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