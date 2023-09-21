В Индонезии заключили в тюрьму женщину за распространение видео о еде в TikTok

Лина Мукерджи после приговора. Фото: Google.com

Индонезийский суд, согласно закону о "богохульстве", приговорил женщину-мусульманку к двум годам заключения за публикацию видео в TikTok. Главным мотивом обвинения стало то, что на видеокадрах она читала исламскую молитву перед тем как есть свинину.

Об этом сообщает CNN.

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На этой неделе в Индонезии суд приговорил местную жительницу Лину Лутфиавати (известную в социальных сетях как Лину Мукерджи) к двум годам заключения. Ее признали виновной в "распространении информации, направленной на разжигание ненависти против религиозных лиц и отдельных групп", говорится в судебных документах.

В дополнение к двухлетнему тюремному заключению суд оштрафовал ее на 16 245 долларов (250 000 000 индонезийских рупий). Это довольно значительная сумма, поскольку годовая заработная плата на душу населения в Индонезии составляет около 4 300 долларов.

Известно, что Лина Лютфиавати (Лина Мукерджи) считает себя мусульманкой, но также увлекается болливудским кинематографом. Она ведет блог, имеющий более двух миллионов подписчиков в TikTok.

В марте она опубликовала видео, на котором она сказала "Бисмилла" (что означает "во имя Бога"), прежде чем отведать мясо свинины.

Приговор суда послужил для Мукерджи шоком. " Я знаю, что была неправа, но я действительно не ожидала такого наказания", — сказала она в комментарии CNN Indonesia. Она также добавила, что, возможно, попытается подать апелляцию.

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