В Індонезії ув'язнили жінку за поширення відео про їжу в TikTok

Ліна Мукерджі після вироку. Фото: Google.com

Індонезійський суд, згідно із законом про "богохульство", засудив жінку-мусульманку до двох років ув'язнення за публікацію відео в TikTok. Головним мотивом звинувачення стало те, що на відеокадрах вона читала ісламську молитву перед тим, як спробувати свинину.

Про це повідомляє CNN.

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Цього тижня в Індонезії суд засудив місцеву мешканку Ліну Лутфіаваті, відому в соціальних мережах як Ліну Мукерджі, до двох років ув'язнення. Її визнали винною у "поширенні інформації, спрямованої на розпалювання ненависті проти релігійних осіб і окремих груп", йдеться в судових документах.

На додаток до дворічного тюремного ув'язнення суд оштрафував її на 16 245 доларів (250 000 000 індонезійських рупій). Це досить вагома сума, оскільки річна заробітна плата на душу населення в Індонезії становить близько 4 300 доларів.

Відомо, Ліна Лютфіаваті (Ліна Мукерджі) вважає себе мусульманкою, але також захоплюється боллівудським кінематографом. Вона веде блог, який має понад два мільйони підписників у TikTok.

У березні вона опублікувала відео, на якому вона сказала "Бісмілла" (що означає "в ім'я Бога"), перш ніж скуштувати м'ясо свинини.

Вирок суду став для Лютфіаваті шоком. "Я знаю, що була неправа, але я дійсно не очікувала такого покарання", — сказала вона у коментарі CNN Indonesia. Вона також додала, що, можливо, спробує подати апеляцію.

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