В Иране 16-летняя девушка впала в кому после столкновений с полицией из-за дрескода, — The Guardian

Иранские женщины. Фото: google.com

В Иране у шестнадцатилетней девочки диагностировали смерть мозга. Это произошло после столкновений с полицейскими из-за нарушения закона страны о ношение хиджаба.

Об этом пишет The Guardian.

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В каком состоянии девушка

"Наблюдения за последним состоянием здоровья Армиты Гераванд указывают на то, что, несмотря на усилия медицинского персонала, диагноз "мертвого мозга" кажется несомненным", — говорится в сообщении.

Реакция властей

Иранские власти отрицают заявления правозащитных организаций о том, что шестнадцатилетняя девушка пострадала во время столкновения 1 октября с офицерами, следившими за соблюдением обязательного исламского дресс-кода в метрополитене Тегерана.

фото с камеры наблюдения

Протесты в стране

Новость о пострадавшей девушке может возобновить протесты по всей стране, которые приходили из-за смерти 22-летней курдской иранки Махсы Амини во время задержания "полицией морали" в сентябре прошлого года.

Напомним, что 16 октября в Иране зарезали одного из величайших кинорежиссеров страны Дариуш Мехрджуи. Его убили вместе с супругой Вахиде Мохаммадифар в собственном доме у Тегерана.