В Ірані 16-річна дівчина впала в кому після сутичок з поліцією через дрескод, — The Guardian

Іранські жінки. Фото: google.com

В Ірані у шістнадцятирічної дівчини діагностували смерть мозку. Це сталося після сутичок з поліціянтами через порушення закону країни про носіння хіджабу.

Про це пише The Guardian.

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"Спостереження за останнім станом здоров'я Арміти Гераванд вказують на те, що, не зважаючи на зусилля медичного персоналу, діагноз "мертвого мозку" здається безсумнівним", — йдеться у повідомленні.

Реакція влади

Іранська влада заперечує заяви правозахисних організацій про те, що шістнадцятирічна дівчина постраждала під час сутички 1 жовтня з офіцерами, які стежили за дотриманням обов'язкового ісламського дрес-коду в метрополітені Тегерану.

фото з камери спостереження

Протести в країні

Новина про постраждалу дівчину може відновити протести по всій країні, які приходили через смерть 22-річної курдської іранки Махси Аміні під час затримання "поліцією моралі" у вересні минулого року.

Нагадаємо, що 16 жовтня в Ірані зарізали одного з найвидатніших кінорежисерів країни Даріуш Мехрджуї. Його вбили разом з дружиною Вахіде Мохаммадіфар у власному будинку біля Тегерану.