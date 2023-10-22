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В Ірані 16-річна дівчина впала в кому після сутичок з поліцією через дрескод, — The Guardian

22 жовтня 2023 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Ірані 16-річна дівчина впала в кому після сутичок з поліцією через дрескод, — The Guardian
Іранські жінки. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Ірані у шістнадцятирічної дівчини діагностували смерть мозку. Це сталося після сутичок з поліціянтами через порушення закону країни про носіння хіджабу.

Про це пише The Guardian.

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"Спостереження за останнім станом здоров'я Арміти Гераванд вказують на те, що, не зважаючи на зусилля медичного персоналу, діагноз "мертвого мозку" здається безсумнівним", — йдеться у повідомленні.

Реакція влади

Іранська влада заперечує заяви правозахисних організацій про те, що шістнадцятирічна дівчина постраждала під час сутички 1 жовтня з офіцерами, які стежили за дотриманням обов'язкового ісламського дрес-коду в метрополітені Тегерану.

камера спостереження
фото з камери спостереження

Протести в країні

Новина про постраждалу дівчину може відновити протести по всій країні, які приходили через смерть 22-річної курдської іранки Махси Аміні під час затримання "поліцією моралі" у вересні минулого року.

Нагадаємо, що 16 жовтня в Ірані зарізали одного з найвидатніших кінорежисерів країни Даріуш Мехрджуї. Його вбили разом з дружиною Вахіде Мохаммадіфар у власному будинку біля Тегерану.

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