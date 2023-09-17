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В Иркутской области РФ неизвестные в военной форме захватили нефтекомпанию

17 сентября 2023 21:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Иркутской области РФ неизвестные в военной форме захватили нефтекомпанию
Неизвестные бойцы во время захвата нефтяной компании. Скриншот: Фокус
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России в Иркутской области десятки военнослужащих захватили нефтекомпанию "Дулисьма". В настоящее время под их контролем несколько топливно-энергетических объектов.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Что известно

Первый раз подобная информация появилась 16 сентября.

По данным издания "Baza", 23 бойца высадились на территории предприятия "Дулисьма". Они заявили, что работают в каких-то охранных компаниях.

"По словам очевидцев, неизвестные прибыли на вертолетах и заявили, что работают в каких-то ЧОПах, а затем открыли стрельбу и положили всех лицом в землю. Однако работники "Дулисьмы" бойцов особо не интересовали: как утверждают в компании, мужчины захватили ее документацию и, по факту теперь контролируют несколько топливно-энергетических объектов", — говорится в сообщении.

Что говорят в МВД РФ

Пока неизвестно, кто отправил этих бойцов. Эту компанию связывают с владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным, арестованным из-за дела в хищении имущества.

"Интересно, что в прошлом году по аналогичной схеме с ЧОПами захватили и другой предполагаемый объект бизнесмена — компанию "Каюм Нефть". При этом, по данным "Базы", в МВД знают о визите вооружённых мужчин на "Дулисьму" — и 14 сентября ведомство даже получило заявление о рейдерском захвате. Однако вмешиваться сотрудники пока не стали", — добавили в сообщении.

Напомним, под Иркутском обнаружили неизвестное кладбище погибших в Украине военных. Он расположен рядом с известным погребением "вагнеровцев" на Александровском кладбище. Первое — "Аллея героев" из 13 могил у центрального входа, второе — 53 могилы наемников ЧВК "Вагнер" в дальнем углу кладбища.

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