В Иркутской области РФ неизвестные в военной форме захватили нефтекомпанию
В России в Иркутской области десятки военнослужащих захватили нефтекомпанию "Дулисьма". В настоящее время под их контролем несколько топливно-энергетических объектов.
Об этом сообщили российские СМИ.
Что известно
Первый раз подобная информация появилась 16 сентября.
По данным издания "Baza", 23 бойца высадились на территории предприятия "Дулисьма". Они заявили, что работают в каких-то охранных компаниях.
"По словам очевидцев, неизвестные прибыли на вертолетах и заявили, что работают в каких-то ЧОПах, а затем открыли стрельбу и положили всех лицом в землю. Однако работники "Дулисьмы" бойцов особо не интересовали: как утверждают в компании, мужчины захватили ее документацию и, по факту теперь контролируют несколько топливно-энергетических объектов", — говорится в сообщении.
Что говорят в МВД РФ
Пока неизвестно, кто отправил этих бойцов. Эту компанию связывают с владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным, арестованным из-за дела в хищении имущества.
"Интересно, что в прошлом году по аналогичной схеме с ЧОПами захватили и другой предполагаемый объект бизнесмена — компанию "Каюм Нефть". При этом, по данным "Базы", в МВД знают о визите вооружённых мужчин на "Дулисьму" — и 14 сентября ведомство даже получило заявление о рейдерском захвате. Однако вмешиваться сотрудники пока не стали", — добавили в сообщении.
Напомним, под Иркутском обнаружили неизвестное кладбище погибших в Украине военных. Он расположен рядом с известным погребением "вагнеровцев" на Александровском кладбище. Первое — "Аллея героев" из 13 могил у центрального входа, второе — 53 могилы наемников ЧВК "Вагнер" в дальнем углу кладбища.