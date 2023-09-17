В Іркутській області РФ невідомі у військовій формі захопили нафтокомпанію
У Росії в Іркутській області десятки військовослужбовців захопили нафтокомпанію "Дулісьма". Наразі під їхнім контролем декілька паливно-енергетичних об'єктів.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Що відомо
Перший раз така інформація з'явилася 16 вересня.
За даними видання "Baza", 23 бійців висадилось на території підприємства "Дулісьма". Вони заявили, що працюють в якихось охоронних компаніях.
"За словами очевидців, невідомі прибули на гелікоптерах і заявили, що працюють у якихось ЧОПах, а потім відкрили стрілянину і поклали всіх обличчям у землю. Однак працівники "Дулісьми" бійців особливо не цікавили: як стверджують у компанії, чоловіки захопили її документацію і, за фактом, тепер контролюють кілька паливно-енергетичних об'єктів", — йдеться у повідомленні.
Що кажуть в МВС РФ
Наразі невідомо, хто відправив цих бійців. Цю компанію пов'язують з власником банку "Югра" Олексієм Хотіним, якого арештували через справу у розкраданні майна.
"Цікаво, що торік за аналогічною схемою з ЧОПами захопили й інший ймовірний об'єкт бізнесмена — компанію "Каюм Нафта". При цьому, за даними "Бази", у МВС знають про візит озброєних чоловіків на "Дулисиму" — і 14 вересня відомство навіть отримало заяву про рейдерське захоплення. Однак втручатися співробітники поки що не стали", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, під Іркутськом виявили невідомий цвинтар загиблих в Україні військових. Він розташований поруч з відомим похованням вагнерівців на Олександрівському кладовищі. Перше — "Алея героїв" із 13 могил біля центрального входу, друге — 53 могили найманців ПВК "Вагнер" у дальньому кутку цвинтаря.