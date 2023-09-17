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В Іркутській області РФ невідомі у військовій формі захопили нафтокомпанію

17 вересня 2023 21:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Іркутській області РФ невідомі у військовій формі захопили нафтокомпанію
Невідомі бійці під час захоплення нафтової компанії. Скриншот: Фокус
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії в Іркутській області десятки військовослужбовців захопили нафтокомпанію "Дулісьма". Наразі під їхнім контролем декілька паливно-енергетичних об'єктів.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Що відомо

Перший раз така інформація з'явилася 16 вересня.

За даними видання "Baza", 23 бійців висадилось на території підприємства "Дулісьма". Вони заявили, що працюють в якихось охоронних компаніях. 

"За словами очевидців, невідомі прибули на гелікоптерах і заявили, що працюють у якихось ЧОПах, а потім відкрили стрілянину і поклали всіх обличчям у землю. Однак працівники "Дулісьми" бійців особливо не цікавили: як стверджують у компанії, чоловіки захопили її документацію і, за фактом, тепер контролюють кілька паливно-енергетичних об'єктів", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в МВС РФ

Наразі невідомо, хто відправив цих бійців. Цю компанію пов'язують з власником банку "Югра" Олексієм Хотіним, якого арештували через справу у розкраданні майна. 

"Цікаво, що торік за аналогічною схемою з ЧОПами захопили й інший ймовірний об'єкт бізнесмена — компанію "Каюм Нафта". При цьому, за даними "Бази", у МВС знають про візит озброєних чоловіків на "Дулисиму" — і 14 вересня відомство навіть отримало заяву про рейдерське захоплення. Однак втручатися співробітники поки що не стали", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, під Іркутськом виявили невідомий цвинтар загиблих в Україні військових. Він розташований поруч з відомим похованням вагнерівців на Олександрівському кладовищі. Перше — "Алея героїв" із 13 могил біля центрального входу, друге — 53 могили найманців ПВК "Вагнер" у дальньому кутку цвинтаря.

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