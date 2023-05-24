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В Ирландии беженцев хотят поселить в плавучих отелях

24 мая 2023 23:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Ирландии беженцев хотят поселить в плавучих отелях
Плавучие дома от студии MAST. Фото: building-tech.org
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Ирландии из-за большого наплыва беженцев не хватает жилья. В последнее время некоторые люди спали в палатках. Власти Ирландии планируют провести тендер по плавучим гостиницам и кораблям, в которых будут жить люди.

Об этом информирует Reuters.

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Отмечается, что за последний год в Ирландию прибыли более 100 тысяч человек, бежавших от войны или других конфликтов. По данным властей, это в 25 раз больше, чем за предыдущие годы.

Ирландия не была готова разместить такое количество людей. В начале мая 2023 г. в стране было доступно менее тысячи домов для аренды.

В среду, 24 мая, Ирландское министерство заявило, что они получили предложения по созданию плавучего жилья. После просмотра вариантов они планируют создать запрос на тендер для поиска таких мест для размещения.

"Правительство и дальше отдает приоритет размещению беженцев в свободных домах, а предложение относительно плавучих гостиниц находится на ранней стадии обсуждения", — сказал министр финансов Ирландии Майкл Макграт.

Кроме этого, он добавил, что украинцев в Ирландии насчитывается более 85 тысяч.

"Мы не планируем расселять граждан Украины в плавучих отелях. Мы выделили на обеспечение их жильем уже два миллиарда евро", — сказал политик.

Напомним, что около 44% украинских беженцев, получивших временную защиту в Эстонии, имеют работу. Этот показатель гораздо выше, чем в среднем по ЕС.

В Министерстве социальной политики Украины объяснили временно находящимся за рубежом гражданам, как дистанционно отказаться от получения социальной помощи. В частности, речь идет о жилищных субсидиях и льготах на оплату коммунальных услуг.

Украинские женщины, находящиеся за границей, могут оформить помощь при рождении ребенка. Документы можно подать дистанционно.

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