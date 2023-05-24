В Ірландії біженців хочуть поселити у плавучих готелях

Плавучі будинки від студії MAST. Фото: building-tech.org

В Ірландії через великий наплив біженців не вистачає житла. Останнім часом деякі люди спали в наметах. Влада Ірландії планує провести тендер щодо плавучих готелів і кораблів, в яких будуть жити люди.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що за останній рік в Ірландію прибули більше ніж 100 тисяч людей, які втекли від війни або інших конфліктів. За даними влади це у 25 разів більше ніж за попередні роки.

Ірландія не була готова, щоб розмістити таку кількість людей. На початку травня 2023 року в країні було доступно менше тисячі будинків для оренди.

В середу, 24 травня, Ірландське міністерство заявило, що вони отримали пропозиції щодо створення плавучого житла. Після огляду варіантів вони планують створити запит на тендер для пошуку таких місць для розміщення.

"Уряд і далі віддає пріоритет розміщенню біженців у вільних будинках, а пропозиція щодо плавучих готелів перебуває на ранній стадії обговорення", — сказав міністр фінансів Ірландії Майкл Макграт.

Крім цього він додав, що українців в Ірландії налічується понад 85 тисяч.

"Ми не плануємо розселяти громадян України у плавучих готелях. Ми виділили на забезпечення їх житлом уже два мільярди євро", — сказав політик.

Нагадаємо, що близько 44% українських біженців, які отримали тимчасовий захист в Естонії мають роботу. Цей показник значно вище, ніж у середньому по ЄС.

У Міністерстві соціальної політики України пояснили громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном, як дистанційно відмовитися від отримання соціальної допомоги. Зокрема, йдеться про житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг.

Українські жінки, які тимчасового перебувають за кордоном, можуть оформити допомогу при народженні дитини. Документи можна подати дистанційно.