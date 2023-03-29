В ирландских школах будут учить украинский язык
Министерство образования в Ирландии ввело украинский язык как факультативный предмет в местных школах с сентября 2023 года.
Об этом сообщили на сайте Ассоциации украинцев в Ирландии.
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Украинский язык в ирландских школах
Отмечается, что украинские ученики, которые будут вступать п'ятий в класс в сентябре 2023 года, смогут выбрать украинский язык как факультативный предмет.
Решение о введении нового предмета состоялось по прибытии тысяч украинцев в Ирландию с началом полномасштабной войны. Сейчас там зафиксировано 15 тысяч украинских детей, 5200 из них учатся в средней школе.
Также за последний год около 100 украинских учителей начальной школы было принято в реестр Педагогического совета.
Министр образования Ирландии Норма Фоли рассказала, что ирландская школа для маленьких и молодых украинцев — это место, где они могут избежать забот, сосредоточиться на собственной учебе и найти новых друзей.
Отмечается, что Государственная экзаменационная комиссия в Ирландии занимается тем, что выполняет запросы о возможности проведения экзаменов в учебных заведениях для иностранцев стран ЕС на родном языке. Украина не член ЕС, но комиссия запустила в работу такую заявку.
Напомним, в ноябре Ирландия признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Таким образом, украинцам выразили солидарность.