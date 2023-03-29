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В ірландських школах вивчатимуть українську мову

29 березня 2023 20:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Учні зможуть обрати українську мову як факультативний предмет
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство освіти в Ірландії запровадило українську мову як факультативний предмет у місцевих школах із вересня 2023 року.

Про це повідомили на сайті Асоціації Українців в Ірландії.

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Зазначається, що українські учні, які вступатимуть у п’ятий клас у вересні 2023 року, зможуть обрати українську мову як факультативний предмет.

Рішення про запровадження нового предмету відбулося після прибуття тисяч українців до Ірландії з початком повномасштабної війни. Нині там зафіксовано 15 000 українських дітей, 5200 з них навчаються у середній школі.

Також за останній рік близько 100 українських вчителів початкової школи було прийнято до реєстру Педагогічної ради.

Міністерка освіти Ірландії Норма Фолі розповіла, що ірландська школа для маленьких та молодих українців – це місце, де вони можуть уникнути турбот, зосередитися на власному навчанні та знайти нових  друзів.

Зазначається, що Державна екзаменаційна комісія в Ірландії займається тим, що виконує запити щодо можливості проведення іспитів у навчальних закладах для іноземців країн ЄС рідною мовою. Україна не є членом ЄС, але комісія запустила в роботу таку заявку.

Нагадаємо, в листопаді Ірландія визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Таким чином українцям виказали солідарність.

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