В Испании скончался сын знаменитого художника Пабло Пикассо

Сын Пабло Пикассо Клод Руис. Фото: Square News

Младший сын испанского художника Пабло Пикассо Клод Руис скончался в Швейцарии в возрасте 76 лет. Это произошло в четверг. Адвокат Клода Жан-Жак Нойер не назвал причину смерти.

Об этом сообщает The Guardian.

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Клод был фотографом и режиссером, также руководившим имением своего отца с 1989 года по июль этого года. Затем он передал ответственность своей младшей сестре Паломе.

Почти год Клод работал ассистентом известного фотографа Ричарда Аведона, а также работал фотокорреспондентом для Time Life, Vogue и американского журнала Saturday Review.

В 2011 году он был награжден высшим отличием Франции, орденом Почетного легиона, за его творческую деятельность и в качестве назначенного судом администратора имения своего отца.

Семейный конфликт

У художника Пабло Пикассо было четверо детей. Клод и Палома были его детьми от французской художницы Франсуазы Жило, умершей в июне в возрасте 101 года. Его старший сын Пол, от брака с балетной танцовщицей Ольгой Хохловой, умер в 1975 году. Майя, его дочь от французской модели Мари-Терез Вальтер, скончалась в 2022 году.

Пикассо прервал контакты с Клодом и Паломой после того, как Франсуаза Жило, которая была его первой женой и покинула его, написала мемуары об их совместной жизни. Он пытался помешать публикации ее книги "Жизнь с Пикассо" в 1964 году.

В 1970 году 22-летний Клод подал во Францию в суд с просьбой признать его законным сыном, а значит, наследником своего отца. Суд вынес решение в его пользу и в пользу Паломы, брат и сестра стали наследниками Пикассо спустя год после его смерти в 1973 году.

Самая богатая в мире искусства династия

Пикассо остаются одной из богатейших династий в мире искусства. Когда Пабло Пикассо умер в возрасте 91 года в 1973 году, он оставил более 45 000 работ, среди которых 1885 картин, 1228 скульптур, 7089 рисунков, 30000 гравюр, 150 альбомов для рисования и 3222 керамических. Он также оставил миллионы наличными. Общая стоимость поместья того времени составляла 650 миллионов фунтов стерлингов.

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Напомним, николаевский художник Дмитрий Слепуха создает необычные рисунки. В качестве полотна — место, которое обстреляли российские оккупанты. На одну работу художник тратит 4-5 часов. Эскиз повсюду одинаков — круг, обрамленный разными цветами в виде вспышки, и надпись "Помним".