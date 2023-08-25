В Іспанії помер син знаменитого художника Пабло Пікассо

Син Пабло Пікассо Клод Руїс. Фото: Square News

Молодший син іспанського художника Пабло Пікассо Клод Руїс помер у Швейцарії у віці 76 років. Це сталося у четвер. Адвокат Клода Жан-Жак Нойєр не назвав причину смерті.

Про це повідомляє The Guardian.

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Клод був фотографом і режисером, який також керував маєтком свого батька з 1989 року до липня цього року. Потім він передав відповідальність своїй молодшій сестрі Паломі.

Майже рік Клод працював асистентом відомого фотографа Річарда Аведона, а також працював фотокореспондентом для Time Life, Vogue та американського журналу Saturday Review.

У 2011 році він був нагороджений найвищою відзнакою Франції, орденом Почесного легіону, за його творчу діяльність і як призначеного судом адміністратора маєтку свого батька.

Сімейний конфлікт

У художника Пабло Пікассо було четверо дітей. Клод і Палома були його дітьми від французької художниці Франсуази Жило, яка померла в червні у віці 101 року. Його старший син Пол, від шлюбу з балетною танцівницею Ольгою Хохловою, помер у 1975 році. Майя, його дочка від французької моделі Марі-Терез Вальтер, померла у 2022 році.

Пікассо перервав контакти з Клодом і Паломою після того, як Франсуаза Жило, яка була його першою дружиною і яка його покинула, написала мемуари про їх спільне життя. Він намагався перешкодити публікації її книги "Життя з Пікассо" у 1964 року.

У 1970 році 22-річний Клод подав у Франції до суду з проханням визнати його законним сином, а отже, спадкоємцем свого батька. Суд виніс рішення на його користь і на користь Паломи, брат і сестра стали спадкоємцями Пікассо через рік після його смерті в 1973 році.

Найбагатша у світі мистецтва династія

Пікассо залишаються однією з найбагатших династій у світі мистецтва. Коли Пабло Пікассо помер у віці 91 року в 1973 році, він залишив понад 45 000 робіт, серед яких 1 885 картин, 1 228 скульптур, 7 089 малюнків, 30 000 гравюр, 150 альбомів для малювання та 3 222 керамічні роботи. Він також залишив мільйони готівкою. Загальна вартість маєтку на той час становила 650 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Нагадаємо, миколаївський художник Дмитро Слепуха створює незвичайні малюнки. В ролі полотна — місце, яке обстріляли російські окупанти. На одну роботу художник витрачає 4-5 годин. Ескіз всюди однаковий — коло, обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху, і напис "Пам'ятаємо".