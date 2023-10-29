В Испании продают село по цене квартиры в Киеве

Село, которое продают в Испании. Фото: Euronews

В Испании продают село Сальто де Кастро по цене квартиры в Киеве. Желающий сможет приобрести его за 580 тысяч евро.

Об этом сообщает Euronews.

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Село в Испании

Село Сальто-де-Кастро в Саморе на северо-западе Испании попало в заголовки газет в прошлом году, когда было выставлено на продажу всего за 260 000 евро. Его приобрел бизнесмен Оскар Торрес Гальего примерно за 300 000 евро. Он планировал перепланировать анклав для развития местного туризма.

Село, которое продают в Испании. Фото: Euronews

Теперь село снова выставлено на продажу, однако почти вдвое дороже, чем было куплено. Торрес провел определенную архитектурную работу над зданиями и подал документы к местным властям, но не может завершить запланированное развитие из-за своей бизнес-стратегии.

Что получит новый владелец

За 580 000 евро покупатель получит 44 дома, бар, хостел, бассейн, спортивную площадку, а также церковь и старое здание казармы, в котором раньше размещалась гражданская гвардия. В селе даже есть аптека и полицейский участок.

С Сальто де Кастро также открывается потрясающий вид на реку Дуоро.

Село, которое продают в Испании. Фото: Euronews

"Однако заинтересованные стороны должны действовать быстро, поскольку уже есть определенный интерес к покупке заброшенного села, и борьба за него может привести к тому, что цена превысит 600 000 евро", — говорится в материале.

Напомним, в Киеве продавцы снова изменили стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости. Цена за квадратный метр выросла до 53,2 тыс. грн. в октябре 2023 года.

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