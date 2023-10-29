В Іспанії продають село за ціною квартири в Києві

Село, яке продають в Іспанії. Фото: Euronews

В Іспанії продають село Сальто-де-Кастро за ціною квартири в Києві. Охочий зможе придбати його за 580 000 євро.

Про це повідомляє Euronews.

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Село в Іспанії

Село Сальто-де-Кастро в Саморі на північному заході Іспанії потрапило в заголовки газет минулого року, коли було виставлене на продаж всього за 260 000 євро. Його придбав бізнесмен Оскар Торрес Гальєго приблизно за 300 000 євро. Він планував перепланувати анклав для розвитку місцевого туризму.

Село, яке продають в Іспанії. Фото: Euronews

Тепер село знову виставлене на продаж, однак майже вдвічі дорожче, ніж було куплене. Торрес провів певну архітектурну роботу над будівлями і подав документи до місцевої влади, але не може завершити заплановану розбудову через свою бізнес-стратегію.

Що отримає новий власник

За 580 000 євро покупець отримає 44 будинки, бар, хостел, басейн, спортивний майданчик, а також церкву та стару будівлю казарми, в якій раніше розміщувалася цивільна гвардія. У селі навіть є аптека і поліцейський відділок.

З Сальто-де-Кастро також відкривається приголомшливий вид на річку Дуоро.

Село, яке продають в Іспанії. Фото: Euronews

"Однак зацікавлені сторони повинні діяти швидко, оскільки вже є певний інтерес до купівлі покинутого села, і боротьба за нього може призвести до того, що ціна перевищить 600 000 євро", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у Києві продавці знову змінили вартість квартир на вторинному ринку нерухомості. Ціна за квадратний метр зросла до 53,2 тис. грн у жовтні 2023 року.

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