В ISW оценили, сможет ли Россия обуздать Китай для сотрудничества и противостояния западным странам

Президенты Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Reuters

РФ обвиняет США и их союзников в провоцировании конфликта с Россией и Китаем. Кремль пытается создать антизападную коалицию.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время встречи министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, Индия, поддержал усилия Кремля по созданию потенциальной антизападной коалиции.

Аналитики отмечают, что 28 апреля Шойгу заявил, что заседание ШОС проходит на фоне установления нового многополярного мирового порядка, против которого активно выступает коллективный Запад. Шойгу утверждал, что США и их союзники провоцируют конфликты с Россией и Китаем и что Запад пытается победить Россию и угрожать Китаю из-за войны в Украине.

Шойгу пригласил страны-члены ШОС принять участие в 11 Московской конференции по международной безопасности и призвала ШОС разработать рамки для обмена военной информацией, сотрудничества в совместных военных учениях и развития партнерства между ШОС и многосторонними организациями, способствующими России, такими как Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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ISW оценил, что Путин пытался использовать визит президента Китая Си Цзиньпина в Москву с 20 по 22 марта для продвижения идеи антизападного российско-китайского геополитического блока, но Си отверг риторические предложения Путина.

"Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что привлекательность такого блока заключается больше в экономической и политической силе Китая, чем во все более изолированной экономике России и деградированном военном потенциале, именно поэтому он, вероятно, выбрал благоприятную для Китая ШОС для продвижения идеи потенциальной антизападной коалиции", — говорится в материале.

Кремль также, вероятно, пытается обеспечить из-за многостороннего сотрудничества с Китаем желаемые преимущества китайско-российских двусторонних отношений, которые Путин не смог получить во время встречи с Си.

Аналитики уверены, что попытки Кремля использовать ШОС для поддержки этих усилий вряд ли будут успешнее, чем его предыдущие попытки сплотить остальной мир против Запада и убедить Китай, что Россия является надежным и равноправным партнером в сфере безопасности.

Напомним, 26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Этот разговор глава Украинского государства охарактеризовал как "длительный" и "содержательный".

Впоследствии стало известно, что главы государств обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. В частности, взаимодействие по установлению мира и урегулированию вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.