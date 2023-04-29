В ISW оцінили, чи зможе Росія приборкати Китай для співпраці та протистояння західним країнам

Президенти Китаю і Росії Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Фото: Reuters

РФ звинувачує США та їхніх союзників у провокації конфлікту з Росією та Китаєм. Кремль намагається створити антизахідну коаліцію.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Нью-Делі, Індія, підтримав зусилля Кремля щодо створення потенційної антизахідної коаліції

Аналітики зазначають, що 28 квітня Шойгу заявив, що засідання ШОС відбувається на тлі встановлення нового багатополярного світового порядку, проти якого активно виступає колективний Захід. Шойгу стверджував, що США та їхні союзники провокують конфлікти з Росією та Китаєм і що Захід намагається перемогти Росію та погрожувати Китаю через війну в Україні.

Шойгу запросив країни-члени ШОС взяти участь в 11 Московській конференції з міжнародної безпеки та закликала ШОС розробити рамки для обміну військовою інформацією, співпраці у спільних військових навчаннях і розвитку партнерства між ШОС і багатосторонніми організаціями, які сприяють Росії, такими як Співдружність Незалежних Держав (СНД) і Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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ISW оцінив, що Путін намагався використати візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви з 20 по 22 березня для просування ідеї антизахідного російсько-китайського геополітичного блоку, але Сі відкинув риторичні пропозиції Путіна.

"Кремль, ймовірно, усвідомлює, що привабливість такого блоку полягає більше в економічній і політичній силі Китаю, ніж у все більш ізольованій економіці Росії та деградованому військовому потенціалі, саме тому він, ймовірно, вибрав сприятливу для Китаю ШОС для просування ідеї потенційної антизахідної коаліції", — йдеться у матеріалі.

Кремль також, ймовірно, намагається забезпечити через багатосторонню співпрацю з Китаєм бажані переваги китайсько-російських двосторонніх відносин, яких Путін не зміг отримати під час зустрічі з Сі.

Аналітики впевнені, що спроби Кремля використати ШОС для підтримки цих зусиль навряд чи будуть більш успішними, ніж його попередні спроби згуртувати решту світу проти Заходу та переконати Китай, що Росія є надійним і рівноправним партнером у сфері безпеки.

Нагадаємо, 26 квітня Президент України Володимир Зеленський провів переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Цю розмову глава Української держави охарактеризував як "тривалу" та "змістовну".

Згодом стало відомо, глави держав обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Зокрема, взаємодію для встановлення миру та врегулювання питання безпеки довкола ЗАЕС.