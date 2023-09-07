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В ISW сообщили, что РФ сталкивается с проблемами при производстве ракет и шин

7 сентября 2023 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW сообщили, что РФ сталкивается с проблемами при производстве ракет и шин
Российский завод ракет. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сталкивается с растущими проблемами по замене основных поставок в дополнение к известным в восстановлении запасов высокоточного оружия.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики напомнили, что вчера, 6 сентября, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия может производить лишь "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц, что не позволит РФ пополнить свои запасы до уровня 2022 года.

По словам Юсова, Россия тяжело получает современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы, а "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российского ОПК.

"Российские источники также отметили, что российский ОПК не может производить достаточное количество резины для замены изношенных шин для военной техники, необходимой для проведения фронтовых операций, и отметили, что увеличение износа шин усложнит передвижение колесной техники в грязных и дождевых условиях", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что плохое качество и недостаточное количество шин в России будут все больше ограничивать мобильность в плохую погоду.

Напомним, глава пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что Россия не чувствует снарядный "голод". При этом оккупанты ежедневно выпускают по Украине десятки тысяч снарядов.

Также мы писали, что в настоящее время Россия имеет около 585 ракет, которые могут выпускать с расстояния более 500 километров. Такими ракетами оккупанты больше всего атакуют разные области нашего государства.

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