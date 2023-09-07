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В ISW повідомили, що РФ стикається з проблемами при виробництві ракет та шин

7 вересня 2023 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ISW повідомили, що РФ стикається з проблемами при виробництві ракет та шин
Російський завод ракет. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) стикається зі зростаючими проблемами щодо заміни основних поставок на додаток до відомих у відновленні запасів високоточної зброї.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Виробництво ракета та шин у РФ

Аналітики нагадали, що вчора, 6 вересня, представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць, що не дозволить РФ поповнити свої запаси до рівня 2022 року.

За словами Юсова, Росія важко отримує сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми, а "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби російського ОПК.

"Російські джерела також зазначили, що російський ОПК не може виробляти достатню кількість гуми для заміни зношених шин для військової техніки, необхідної для проведення фронтових операцій, і відзначили, що збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки в брудних та дощових умовах", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що погана якість і недостатня кількість шин у Росії все більше обмежуватимуть мобільність у погану погоду.

Нагадаємо, голова пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що Росія не відчуває снарядний "голод". При цьому окупанти щодня випускають по Україні десятки тисяч снарядів.

Також ми писали, що наразі Росія має близько 585 ракет, які можуть випускати з відстані понад 500 кілометрів. Такими ракетами окупанти найбільше атакують різні області нашої держави.

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